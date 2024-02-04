أمانة الشرقية تطلق حملة لإزالة الملصقات والمباني المخالفة بالظهران ومبادرات تطويرية في الخفجي

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أطلقت أمانة المنطقة الشرقية ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، حملة لإزالة الملصقات العشوائية المخالفة في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في مدينة الظهران التي أسفرت عن إزالة 757 ملصقًا إعلانيًا مخالفًا.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف إلى الحد من انتشار عناصر التلوث البصري، والمحافظة على المظهر العام للمدينة، وخلق بيئة نظيفة تعزز رفاهية السكان وجاذبية المدينة، مؤكدة استمرار الحملة حتى تحقق أهدافها.

كما قامت أمانة الشرقية بإزالة مصنع مهجور في الظهران، الذي يقع على مساحة 33,000 متر مربع، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات النظامية من قبل اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية.

وأكدت الأمانة أنها قامت مؤخراً بإزالة العديد من المباني القديمة والمهجورة الآيلة للسقوط، لما تشكله هذه المباني من خطر يهدد السكان والمارة، ومكان لتجمع الأوبئة والحشرات، ومصدر للتلوث بسبب تجمع النفايات، مشيرة إلى رصد وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط وذلك لاعتبارها منظراً غير حضاري، حاثة الجميع على المساهمة الفعالة في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود البلدية في المحافظة على المظهر الحضاري.

من جانب آخر, أطلقت أمانة الشرقية عددًا من المبادرات التطويرية للخدمات البلدية في محافظة الخفجي، التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وربطها بمؤشرات الأداء لقياس نجاحها.

وأفادت أن هذه المبادرات تتضمن مبادرات داخلية تشمل البلدية النموذجية، والموظف المثالي، وسفراء القطاع البلدي، ومركز الرصد الذكي، إضافة إلى مبادرات خارجية تضم تصميم مدخل المحافظة، وتصميم دوار بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة هيكلة مواقف البلدية الداخلية بعد إزالة سور البلدية.