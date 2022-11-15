أمانة الشرقية تعتزم طرح مشروع لتطوير كورنيش الدمام للمنافسة قريبا

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تعمل أمانة المنطقة الشرقية على تطوير كورنيش الدمام، من خلال مشروع سيتم طرحه للمنافسة قريبا، وفق تصاميم ذات مواصفات ومعايير عالية تساهم بالارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري والاستدامة البيئية، متضمنة أعمالا متنوعة تدعم الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بالقطاع البلدي على مساحة تطويرية تصل إلى أكثر من 6 آلاف متر مربع .

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بأن مشروع تطوير كورنيش الدمام يأتي تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 ، والتي تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحقيقها بالمجالات ذات العلاقة، مبينا أن المشروع سيتم تنفيذه وفق معايير ذات جودة ومواصفات عالية ليصبح عامل جذب سياحي للدمام.

وأكد معاليه على أن هذا المشروع النوعي سيعمل على الارتقاء بجودة الحياة بالمدينة وتحسين المشهد الحضري، إضافة الى تعزيز النمط الصحي والاستدامة البيئة والمحافظة على الدمج المجتمعي والسلامة المرورية، موضحا تنفيذه على مساحة تطويرية تصل إلى اكثر من 6 آلاف متر مربع، على مرحلتين تتضمن 5 مناطق أساسية للعائلات والاحتفالات والرياضة والاستجمام والساحة العامة.

وأضاف بأن مشروع التطوير سيسهم في توفير برامج وأنشطة تفاعلية وبيئية صحية واقتصادية واجتماعية إيجابية للزوار .

وأكد أمين الشرقية م. فهد الجبير على أن أهم ما يميز أعمال التطوير بالمشروع هو تحويل الكورنيش إلى ساحة ترفيهية مائية تفاعلية بهوية، والربط بين المباني بممرات مشاة وتقليل الضوضاء المرورية وزيادة نسبة المسطحات الخضراء ، والتصميم وفق معايير هندسية للطرق وشبكات الري والإنارة وتصريف السيول، وستساهم هذه المميزات في تحويل الكورنيش الى منطقة جذب للمستثمرين من داخل المنطقة الشرقية وخارجها .

وأشار بأن مشروع تطوير كورنيش الدمام يضم عددا من المرافق والخدمات من بينها الجامع الوسطى وألعاب مخصصة للأطفال وممر دراجات هوائية وأجهزة للتمارين والرياضة, كما يضم ساحات مخصصة لأعمال فنية بإطلالة بانورامية مميزة.