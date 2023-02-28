أمانة الشرقية تعقد اجتماعها الأول لمراجعة نظام الجودة للوكالات بالأمانة

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عقدت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، الاجتماع الأول لمراجعة نظام الجودة للوكالات بالأمانة، برئاسة معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، وبحضور الوكلاء وسفراء الوكالات بالأمانة.

وأكد معاليه، حرص الأمانة على تحقيق الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بها، لتكون رائدة في تقديم الخدمات لتطوير مدن المنطقة الشرقية، وأن تكون مثالًا يُحتذى به على مستوى الشرق الأوسط، والالتزام بالقيم والنزاهة والعدالة والشفافية والموضوعية والإتقان وحوكمة الخدمات، ورفع نسبة رضا المستفيدين، والتركيز على الخدمات المباشرة لهم، والاستفادة من الموارد لتحقيق أعلى جودة وتميز مؤسسي، إضافة إلى أهمية توطين المهن، والتركيز في متابعة مؤشرات الأداء الرئيسة بشكل مستمر ومتواصل.

بدوره، استعرض مدير عام الجودة والتميز المؤسسي المهندس علي القرني، إنجازات المراحل السابقة والتي تضمنت حصر جميع العمليات الخاصة بالوكالات والمؤثرات الداخلية والخارجية للجهات ذات العلاقة والبرامج التدريبية المنفذة لتمكين سفراء الجودة من أداء مهامهم بالشكل المطلوب، كما تم حصر الإجراءات وإنشاء النماذج الخاصة بالعمليات، وجاري استكمال تطبيق بقية المعايير حسب المواصفة، وتطبيق نظام الجودة على البلديات التابعة للأمانة في المرحلة المستقبلية، والذي يحقق أهداف الأمانة الإستراتيجية في تقديم خدمات شاملة ومتكاملة وذات جودة عالية ومتميزة.

وأوضح أن العملية الحالية تتضمن مراجعة لأنظمة الوكالات حسب المواصفة القياسية الأيزو (9001:2015)، التي تتضمن مراجعة الإدارة وقياس التغيرات الداخلية والخارجية، وقياس أداء وفاعلية النظام، مشيرًا إلى المعايير المستقبلية التي على ضوئها سيتم قياس المراحل المقبلة للمراجعة وتحديد واعتماد فرص التحسين لكل خدمة والتغيرات الضرورية لنظام الجودة وتحديد الموارد اللازمة لتحسين وتطوير منهجية العمل.

وأبان المهندس القرني، في ختام العرض التوصيات الخاصة بعدد من المخرجات، حسب مؤشرات الأداء وأهمية تصميم واعتماد خدمات إبداعية لتحقيق تطلعات المستفيدين، ونقل وتبادل الخبرات ودعم الدورات التدريبية المتخصصة، لتحقيق أهداف ورؤية الأمانة.

واختتم الاجتماع بعرض لمنصة ” تميز ” الخاصة بأتمتة جميع الإجراءات وحوكمتها التي تسعى أمانة الشرقية من خلالها لأن تكون الأولى على مستوى الأمانات.