أمانة الشرقية تعقد اجتماع برنامج تحسين المشهد الحضري

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عقدت أمانة المنطقة الشرقية اليوم, اجتماع برنامج تحسين المشهد الحضري، برئاسة معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، وحضور وكلاء الأمين، ومديري الإدارات، ورؤساء البلديات، وذلك في مقر الأمانة بالدمام.

واستعرضت غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري خلال الاجتماع, الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية والتحقق الميداني في المناطق ذات الأولوية في وسط الدمام، وغرب الدمام، ومحافظة الجبيل، مع توضيح مقارنة لمعالجات البلديات، ومناقشة التوصيات.

وتناول الاجتماع مستحدثات مبادرة الأمين للطرق، التي استهدفت 88 شارعاً، بعدد حاملي للمشعل 85، مع الإشارة لإنجاز كل من بلدية محافظة قرية العليا، وبلدية الرفيعة، وبلدية مليجة، وذلك ضمن مبادرة الأمين للطرق في رصد ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

وجرى مناقشة رصد التشوهات البصرية في الحدائق وتحديداً في المناطق ذات الأولوية، مع التنويه ببعض الملاحظات، وكذلك طلبات شهادة امتثال المباني التي بلغ إجمالي عددها لأمانة الشرقية (1069) طلبًا، وإصدار (205) شهادات امتثال لمباني قائمة.

فيما قدمت وكالة شؤون الخصخصة عرضًا لبرامج الخصخصة التي تعمل عليها الأمانة وآلية إدراجها ضمن معايير قياس البلديات التابعة خلال الأعوام القادمة، مثل خصخصة استثمار الحدائق، وأعمدة الإنارة، والنظافة.

واستعرضت إدارة الطوارئ والبلاغات 940 تقريرها الأسبوعي، الذي تضمن أبرز الإحصائيات والأرقام لإدارة الطوارئ والبلاغات 940 لعام 2023 فئة البلاغات والطلبات، حيث سجلت الأمانة إجمالي البلاغات للعام الماضي 2023 (150958) بلاغًا، فيما حققت الإدارة نسبة 85% لسرعة الإنجاز.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ضرورة رفع درجة الرقابة في المنطقة، وتحديدًا التي تُعنى بتحسين المشهد الحضري، كونها عاملًا أساسيًا في إبراز أهمية المحافظة على مستوى تقدم المنطقة الشرقية والحفاظ على المراحل العالية والمتقدمة التي تم تحقيقها، منوّهًا بسعي الأمانة للوصول لمراحل جديدة متطورة؛ وذلك من خلال تطوير آلية الرقابة والتي من شأنها إيصال مدن ومحافظات المنطقة لمستوى عالٍ.