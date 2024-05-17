“أمانة الشرقية” تغلق جزئياً طريق الملك عبدالعزيز بالدمام لأعمال الصيانة

المناطق_ المنطقة الشرقية

تبدأ أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة غداً، أعمال تطوير وتحسين الحركة المرورية بطريق الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بإغلاق جزئي للطريق خلال فترة العمل؛ بهدف تعزيز شبكة الطرق، ورفع كفاءتها وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار.

وأوضحت الأمانة أن أعمال التطوير ستشمل إلغاء إشارة تقاطع شارع عمر بن عبدالعزيز بحي المحمدية، وإلغاء إشارة تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتحرير الحركة المرورية، وجعلها أكثر انسيابية من خلال استحداث نقاط التفاف بالاتجاهين على امتداد الطريق بالخضرية، لسعيها في تحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، ومراعاة أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وتحقيق رضا المستفيدين، داعيةً سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، حفاظاً على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، وفي حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.