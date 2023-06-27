أمانة الشرقية تفتتح “جادة الخبر”

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افتتحت أمانة المنطقة الشرقية أمس، مشروع “جادة الخبر”، بمساحة 26600م2، والذي يسهم في إضفاء قيمة جمالية وبيئية، ويشكل مركز جذب للمتنزهين وهواة ممارسة الرياضة، وذلك ضمن المشاريع التطويرية بمحافظة الخبر.

وتقع جادة الخبر على طريق الملك عبدالله بن عبد العزيز، على مساحة 26600م2، وتحتوي ثلاثة عناصر رئيسة، تتمثل في عنصر النافورة والمسطح المائي والمسطح الأخضر بمساحة ٩٦٠٠م٢، وعنصر مضمار الممشى بطول ٤٠٠ م ومساحة ٨٠٠٠م٢، ويحتوي ٢٨ كرسي للجلوس، و٩٥ شجرة وشجيرة على امتداده، بالإضافة إلى عنصر المنطقة الخضراء بمساحة ٩٠٠٠ م٢ الذي يضم ممرات داخلية وعناصر إضاءة جمالية.

ويأتي هذا المشروع ضمن إستراتيجية الأمانة ومنسجمة مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، وذلك من خلال استغلال الفراغات وتوفير مرافق متكاملة لسكان الخبر وزوارها.