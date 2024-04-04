أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية الصحية قبل عيد الفطر المُبارك

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كثفت أمانة المنطقة الشرقية , جولاتها الرقابية على المحاَل والمنشآت التجارية والصحية بالمنطقة، ضمن خطتها الاستباقية لاستعدادات عيد الفطر المُبارك للعام الهجري الجاري 1445هـ، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وعلى سلامة الغذاء والصحة العامة.

وهدفت من خلال جولاتها الرقابية إلى توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بالاشتراطات البلدية، إلى جانب صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل والتزيين النسائية، فيما تواصل الأمانة جهودها في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير والغسيل والنظافة اليومية، وذلك ضمن خطة عمل متكاملة استعداداً للعيد.

ونفذت الأمانة أكثر من 11 ألف جولة رقابية، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، نتج عنها رصد أكثر من 2900 مخالفة، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات في حق المخالفين.

وكثفت الأمانة جولاتها الرقابية لمنع الباعة المتجولين المخالفين للأنظمة البلدية محذرة من استغلال الطرق والميادين لممارسة عملية البيع، والحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى رصد أكثر من 500 مخالف من الباعة الجائلين من جنسيات مختلفة.

ونفذت الأمانة أعمال رفع أكثر من 137 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء، فيما بلغت كمية النفايات المرفوعة بأكثر من 450 ألف طن، والانتهاء من تنظيف وتعقيم وصيانة أكثر من 89 ألف من الحاويات، وتنظيف أكثر من 50 ألف متر مربع من الشوارع والميادين، وأعمال تنظيف أكثر من 125 من دورات المياه العامة.

وتواصل أمانة الشرقية، تطبيق خطتها ضمن استعدادها لعيد الفطر المُبارك، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتهيئة مختلف المواقع الخدمية للاحتفال بالعيد السعيد، مؤكدة استمرار أعمال الرقابة المكثفة خلال فترة العيد، على المنشآت التجارية والغذائية، في الأسواق، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة صحية أو بلدية عبر مركز البلاغات 940.