أمانة الشرقية تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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أكملت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك والإجازة الصيفية للعام الجاري 1444هـ، من خلال تكثيف أعمال النظافة في الحدائق العامة والمتنزهات والميادين والواجهات البحرية في المنطقة، ورفع أعداد العاملين على أعمال النظافة لأكثر من 345 عاملًا، وأكثر من 25 مراقبًا صحيًا.

وأوضحت الأمانة بأن الخطة التشغيلية شملت عمليات الإصحاح البيئي من خلال عمليات الرش الضبابي بأجهزة الدخان والرذاذ المتناهي الصغر بصفة دورية، والتأكد من الحالة الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من استيفائهم الشروط والتقيد بالتعليمات والإرشادات والالتزامات الصحية.

وأشارت بأنها نفّذت خلال الفترة الماضية 3679 جولة صحية ورقابية على المنشآت الغذائية والتجارية ومنافذ البيع في حاضرة الدمام، ومدن ومحافظات المنطقة، وأسفرت عن رصد 2500 مخالفة صحية، إضافة الى تنفيذ 819 جولة رقابية على المباني قيد الإنشاء والتي نتج عنها 418 مخالفة للاشتراطات المتعلقة بالمباني، وتحرير 300 إنذار، ورفع أكثر من 100 ألف طن من النفايات، وأكثر من 37 ألف طن أنقاض ومخلفات بناء، وأكثر من 65 ألف متر مكعب من مخلفات أخرى.