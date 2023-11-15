“أمانة الشرقية” تناقش برنامج تحسين المشهد الحضري

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عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس، الاجتماع الأسبوعي لبرنامج تحسين المشهد الحضري للربع الرابع، استعرضت خلاله خطتها لمعالجة التشوهات البصرية.

وركزت الخطة، على عناصر معالجة تشوهات المباني عبر تطبيق شهادات الامتثال، ومناقشة عرض ۲۰۹ طلب شهادة امتثال قدمت للأمانة، وآخر لنماذج مباني مهيئة لإصدار الشهادة، وتحليل مسار أعمال بلدية الخفجي للفترة من 1 أغسطس حتى 2 أكتوبر الماضي، إضافةً إلى مناقشة مبادرة تحسين واجهات المباني.

كما استعرضت معالجات شهر أكتوبر الماضي، التي تضمن إصلاح ٥٣,٩۰۱ متراً مربعاً من حفر الشوارع، و ٩٦ من محولات الكهرباء، ودهان ۱۲۳,۸۳۱ متراً طولياً من الأرصفة، وإزالة ١٤٧,١٠٤ متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، و ٦٠١ من التحويلات والحواجز الخرسانية، و ۱۱۰ حوش واستراحات ومخيمات عشوائية، و ۲۱ مظلة وهنجر داخل الأحياء، و ٤,٦٦٣ متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و ١,٩٥٨ من السيارات التالفة والمهملة، ومعالجة وضع ٨٩,٤٩٢ حاوية نظافة داخل الأحياء، و ١٦١ من الباعة الجائلين، وتنسيق وزراعة ۹۹۱,۱۸۱ من الأشجار والورود ، وإصلاح ٢٣,٤٤٤ متراً مربعاً من تآكل الأرصفة المتهالكة، و ٤٠٩ من اللوح الإرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، و ٤٩٨ عمود إنارة متهالك.

كما عرضت إدارة الطوارئ والبلاغات ٩٤٠ تقريرها للأسبوع من 1 إلى 5 نوفمبر الحالي، ونماذج لحصر مظاهر التشوه البصري الذي تضمنت ۱۱۱۳ زيارة، و ٦٢ مراقب تمهير يقومون بتفعيل مسارات الرقابة المفعلة في منصة ممتثل.