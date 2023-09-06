أمانة الشرقية تناقش منجزاتها في معالجة عناصر التشوه البصري لشهر أغسطس الماضي

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ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أعمال برنامج وخطة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، ومنجزات الأمانة خلال شهر أغسطس الماضي .

واستعرضت غرفة تحسين المشهد الحضري خلال اجتماع معاليه أمس مع الوكلاء ومديري الإدارات ورؤساء البلديات، أبرز منجزات الأمانة في تحسين المشهد الحضري، وبرامجه ومبادراته، ومبادرة معالي الأمين للطرق، والتي تضمنت الانتهاء من حصر جميع المباني الحكومية والتابعة للجهات الخدمية في المناطق ذات الأولوية، وتوضيح أسماء المباني، والمنطقة، والملاحظات المرصودة، وعناصر التشوه لدراستها، والرفع بها للجهات ذات العلاقة، بهدف التعاون والدعم والتنسيق، وللإشراف على أعمال المعالجة، بالإضافة إلى تكثيف ورش العمل لشرح الأدلة الداعمة لرصد ومعالجة عناصر التشوه البصري وتكثيف الأعمال الرقابية.

فيما تضمن معدل الإنجاز الشهري إزالة 109,169 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، و 433 من اللوحات الإعلانية المخالفة، و 692 من التحويلات والحواجز الخرسانية، و 331 من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية، و 33 مظلة وهنجراً مخالفاً داخل الأحياء، و 4,390 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و 303 من السيارات التالفة والمهلكة، ودهان 47,233 متراً طولياً من الأرصفة، وإصلاح 63,360 متراً مربعاً من حفر الشوارع، و 22,217 متراً مربعاً من تآكل الأرصفة المتهالكة، و 236 من اللوحات الإرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، و 601 عمود إنارة متهالك، و 116 من محولات الكهرباء، وكذلك إصلاح وتأهيل 1,699,563 متراً مربعاً من الحدائق وملاعب الأطفال، وتنسيق وزراعة 445,896 من الأشجار والورد، ومعالجة وضع 16,041 حاوية نظافة داخل الأحياء، و 186 من الباعة الجائلين.

وعرضت إدارة الطوارئ والبلاغات تقرير البلاغات خلال أسبوع، من 27 أغسطس الماضي حتى 02 سبتمبر الحالي، تضمن إجمالي البلاغات والاستفسارات الخاصة بالمباني، والإنارة والمرافق الخدمية، والمباني تحت الإنشاء، والطرق والشوارع، إضافة الى بلاغات الفراغات والحدائق العامة، والأسواق والمتاجر، وبلاغات الكوارث والسيول والمكافحة، والتعديات.