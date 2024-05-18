أمانة الشرقية تنتهي من تجميل مدخل مدينة الدمام تقاطع طريق الملك فهد

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أنهت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال التجميل والتحسين بمدخل مدينة الدمام، تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الظهران الجبيل السريع، بمساحة 276.000 م2، وذلك في إطار سعيها لتحسين جودة الحياة، وتجميل وتحسين مداخل مدن حاضرة الدمام، والمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية، من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية.

وأوضحت الأمانة أن الفكرة التصميمية مستلهمة من تضاريس المنطقة، مع التركيز على الانسجام البصري والاستدامة والحفاظ على تغطية النباتات، التي تعكس خطوط وأشكال الانحناءات الطبيعية للأرض، مشيرة إلى أنه رُكِّز على مبدأ الاستدامة من خلال تضمين المساحات الخضراء وأنظمة الري الفعالة التي تعزز التوازن البيئي والحفاظ على المياه، فيما يحافظ التصميم على هوية التغطية النباتية، حيث اُخْتِيرَت النباتات المحلية المناسبة للمناخ المحلي وظروف التربة.

وأشارت إلى أن الموقع الذي جُمِّل يعتبر أحد المواقع المهمة لوجوده بقلب المدينة والشريان الرئيسي الذي يربط بين مدينة الجبيل والدمام، ويربط عدة أحياء ببعضها البعض، لافتةً إلى أن أعمال التجميل تهدف إلى المساهمة في تعزيز عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، إضافة إلى سعيها لتحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية.