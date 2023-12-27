أمانة الشرقية تنظم حفل اختتام جائزة الأمين للتميز في دورتها الرابعة

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نظمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، حفل اختتام جائزة الأمين للتميز في دورتها الرابعة، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وذلك بمقر الأمانة في الدمام.

وأوضح المهندس الجبير أن الجائزة تعكس أهمية التقدم المستمر والسير نحو تعزيز المنافسة وفق معايير ومؤشرات احترافية، منوهاً بأهمية مواكبة التطور المتسارع ونظام الجودة لتحقيق الأهداف ورؤية الأمانة نحو التميز والمنافسة على الأصعدة كافة.

وأكد أهمية تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، مشيداً باستمرار دعم أعمال الجائزة وتشجيعها لرفع مستوى الطموح والآمال، والعمل على المنافسة في جوائز محلية وإقليمية، وتشجيع المتنافسين لرفع سقف الطموح.

بدوره أبان مدير عام الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي في أمانة الشرقية المشرف العام على الجائزة المهندس علي القرني أن الجائزة استهدفت فئة التميز الذهبي والمعنية بالتنافس بين الوحدات الإدارية التي سبق لها الفوز بأكثر من دورة سابقة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من التميز والمنافسة.

وأفاد أن لجان الجائزة قامت بجهد كبير في استعداد وتهيئة المشاركين من خلال إقامة جلسات تعريفية، وورش عمل شاملة لشرح مفاهيم الجائزة ومعاييرها، وكيفية الانضمام والمشاركة فيها، مشيراً إلى أن الجائزة تناولت عدة فئات وهي: فئة التميز المؤسسي لفئة الإدارة العامة المتميزة، وفئة بلديات، إضافة إلى فئة التميز الوظيفي.