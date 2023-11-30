أمانة الشرقية تنفذ أعمال ردم وسفلتة وتأهيل أرصفة وشوارع بالخفجي

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية, أعمال ردم وسفلتة وإعادة تأهيل أرصفة وشوارع في عدد من أحياء محافظة الخفجي، وذلك تماشياً مع برامج تحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة.

وتضمنت الأعمال المنفذة, الانتهاء من ردم بعض الطرق بكمية 190000م بحي الروضة، وجار العمل على سفلتته، وعمل رصيف إنترلوك بحي الياسمين بالجزيرة الوسطية بطول 754 متراً مربعاً ، بالإضافة إلى وضع خطة تعطي الأولوية للشوارع المتضررة بالحفر بعد هطول الأمطار في الفترة الماضية، حيث جرى إغلاق عدد من الحفر بالشوارع الرئيسية، وشارع الأمير سلطان بكمية 80 متراً مربعاً من الأسفلت.

كما تضمنت الأعمال إنشاء مطب أسفلتي بشارع مكة، ودهان الممرات المشاة بعدد من شوارع المحافظة، وإصلاح أرصفتها المتهالكة، وعمل ممر مشاة لذوي الإعاقة، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.