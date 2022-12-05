أمانة الشرقية تنفذ أعمال صيانة لمحطات وشبكات ومصائد تصريف مياه الأمطار برأس تنورة

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال الصيانة والتنظيف لمحطات وشبكات ومصائد تصريف مياه الأمطار بمحافظة رأس تنورة، وذلك من خلال خطتها استعداداً لاستقبال موسم الأمطار، بتشكيل غرف عمليات وفرق طوارئ لمعالجة تراكمات مياه الأمطار.

وتمثلت الخطة في تنظيف شبكات تصريف الأمطار، والتي بلغت أطوالها الإجمالية (٣٧.٠٠٠) متر طولي، و (١١١٨) مصيدة تصريف أمطار، وكذلك صيانة ونظافة (١١١٨) غرفة تفتيش، وصيانة ٢٨٥ متراً طولياً من المواسير ٣٠٠ – ٥٠٠ ملم، وتنفيذ برنامج رفع وخفض لمصائد وغرف التفتيش بشبكات تصريف الأمطار، إضافة إلى معالجة وحل ملاحظات تجمّع مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية (الصناعية الثانية، الصناعية الثالثة)، وتنفيذ برامج التشغيل والصيانة الدورية للمحطات، وصيانة إصلاحية وتأهيل شامل للمحطات تصريف مياه الأمطار، كما تم تزويد المحطات بنظام مراقبة وكاميرات، باستخدام المعدات والآليات والكوادر الإدارية والفنية.

ودعت أمانة الشرقية الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم من خلال مركز البلاغات 940.