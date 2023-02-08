أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 4200 زيارة للمنشآت التجارية والغذائية واستفادة أكثر من 33 ألف متدرب من برامج التثقيف الصحي خلال عام ٢٠٢٢

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال العام الماضي 2022م، 4260 زيارة، على المنشآت الغذائية والتجارية، والتي تأتي ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية.

من جهته أوضح وكيل الأمين للخدمات الأستاذ محمود الرتوعي، بأن جهود الأمانة، تنوعت ما بين جولات وزيارات رقابية، إضافة لبرامج التثقيف الصحي، والشهادات الصحية الصادرة التي بلغ عددها 32.610 شهادة، كذلك استفاد من برامج التدريب 33.509 متدرب لبرامج التثقيف الصحي.

وقال محمود الرتوعي، بأن عدد الزيارات للمنشآت المستهدفة التي تمت خلال العام الماضي بلغت 4,260 زيارة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بحاضره الدمام، كما قامت الأمانة بعمليات الرش لمكافحه الحشرات ضمن 16.945 جولة، استخدم خلالها 41.405 كيلوجرام من كميات المبيدات، إضافة إلى 539 كيلوجرام من كمية المطهرات المستخدمة في عمليات التنظيف والتعقيم.

وأشار إلى أن المختبر المركزي للأغذية بالأمانة سجل خلال العام الماضي، ضمن المشاركة في الحملة الوطنية للأغذية؛ حيث بلغ إجمالي عدد العينات الواردة للمختبر 795 عينة، ومن أنواع العينات الواردة للمختبر؛ 85،71% أغذية، و 6،43% من العينات للمياه، إضافة إلى 7،86% من الخضروات.

وأشار وكيل الأمين الأستاذ محمود الرتوعي، الى أن أمانة المنطقة الشرقية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة عبر منظومة متكاملة من خدمات القطاع البلدي، كالرقابة الصحية على المنشآت، والتي تعد واحدة من أهم أهدافها لتحقيق الأمن الصحي لأفراد المجتمع والمنشآت والوصول إلى تنفيذ أفضل الخدمات البلدية.

وأكد على استمرار الجولات الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق وتقيد كافة المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، بالأنظمة والاشتراطات البلدية، ومتابعتها، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل “، مضيفا بأن الأمانة تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعا الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.