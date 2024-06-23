أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 80 مشروعًا بمحافظة الخبر

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تنفذ أمانة المنطقة الشرقية حالياً أكثر من 80 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بمحافظة الخبر ما بين تنمية مخططات، وتطوير أحياء، وتأهيل طرق، وحدائق جديدة، ومشاريع تنموية وتطويرية شاملة في جميع المجالات لتحسين جودة الحياة، وتحقيق بيئة نموذجية ومستدامة، وتأكيد مكانة الخبر المميزة بصفتها نقطة جذب سياحي ومركزًا اقتصاديًا مؤثرًا.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه المشروعات تضمنت؛ العمل على برنامج تطوير الطرق المحورية والرئيسية بأكثر من 38 طريقًا في المحافظة والأحياء التابعة لها بأطوال إجمالية تزيد عن 85,500 كم، وتواصل العمل على برنامج تحرير الحركة المرورية في عدد من الطرق والتقاطعات في الخبر من خلال إلغاء 11 إشارة مرورية، وجعل الحركة أكثر انسيابية في تلك الطرق، لتحسين أداء شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية وتسهيلها بالشكل الذي يتطابق مع معايير السلامة العالمية، إضافةً إلى استمرار العمل على تطوير وتجميل جسر الملك سلمان وذلك بتكسية وتجميل وإضاءة حوائط الجسر استمراراً لأعمال تطوير الجسور والأنفاق.

وفي مجال تطوير الأحياء السكنية يستمر العمل في تطوير 11 حيًا سكنيًا في الخبر، شملت أحياء؛ “الراكة الشمالية، والراكة الجنوبية، والعليا، والبندرية، والثقبة، ومدينة العمال، والعقربية، والجسر، والبحيرة،، وأشبيليا، والبستان”، وتواصل أعمال تطوير وتنمية أحياء العزيزية في أكثر من 11 موقعًا، وتشمل سفلتة مخطط 129، وأحياء؛ الصواري، والشراع، والكوثر، وإنارة حي الكوثر، واستكمال إنارة حي الشراع، واستكمال المرحلة الثانية لمشروع شارع الستين بطول يقارب 7 كم، ومشروع شارع الثلاثين بطول 2000م، ومشروع ممشى العزيزية بطول 2000م، وأعمال ردم وتسوية الشوارع بحيي الرجاء، والمرجان.

كما تضمنت أعمال تشييد 3 حدائق عامة، وهي حديقة الرحاب بحي الشراع على مساحة 3300م2، وحديقة الجوهرة بحي الأمواج على مساحة 3127م2، وحديقة التحلية على مساحة 5600م2، لزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير خيارات ترفيهية جديدة للسكان.

وتعمل الأمانة على مشروع تطوير الواجهة البحرية بمساحة 265,000م2، وبطول 4000م، ويتضمن تطوير الممشى وتأهيل المسطحات المائية، واستحداث مناطق للألعاب ونوافير تفاعلية، وأماكن جلوس، وتواصل تطوير مواقف الواجهة البحرية بمساحة تزيد عن 85000م2 وبطول 1200م، بعناصره المتعددة والتي تم الانتهاء فعلياً من ساحة الشموع، والمواقف، وجار العمل على تطوير بوليفارد الكورنيش ومنطقة الألعاب، إضافةً إلى تطوير بحيرة الكورنيش على مساحة 25000م2، حيث تشمل الأعمال إعادة تأهيل المسطحات الخضراء، وإعادة تصميم البحيرة، واستحداث عناصر إضاءة جمالية.