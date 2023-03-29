أمانة الشرقية تنفذ جولات رقابية على المباني قيد الإنشاء في محافظة الجبيل

المناطق_ المنطقة الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية منذ بداية شهر رمضان المبارك، 120 جولة رقابية على المباني قيد الإنشاء في محافظة الجبيل، نتج عنها رصد 55 مخالفة متمثلة في عدم وضع سياج على واجهة المباني، وعدم تركيب لوحة تعريفية توضح نوع المنشأة وبيانات رخصة البناء، إضافة إلى رمي مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة وعدم تأمين حاويات نظافة.

وأكدت أمانة الشرقية أن استمرار الجولات الرقابية تأتي ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري للإسهام في رفع نسبة الامتثال للأنظمة البلدية، مشيرة أنها تقدم جميع الدعم لملاك العقارات والتعريف بدليل “تسوير مواقع الأعمال الإنشائية” الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية في المباني ومظهرها الخارجي وتحديد المواصفات الفنية لمتطلبات التسوير.