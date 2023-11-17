“أمانة الشرقية” تنفذ جولات رقابية لرصد التشوهات البصرية بالمنطقة

المناطق_ المنطقة الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الحالي، جولات رقابية لرصد عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري في المنطقة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، وسلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمستهلكين .

وأوضحت أن هذه الجولات أسفرت عن مصادرة 3 أطنان بضائع متنوعة (مواد غذائية وغيرها) من الباعة الجائلة المخالفة، إضافةً إلى رفع 13 طبلية من الرخام والسراميك لـ 10 منشآت في المناطق الصناعية بغرب الدمام، لاستغلالهم المساحات الأمامية للمعارض والأرصفة لمخالفتهم للاشتراطات البلدية.

وفي سياق متصل أنهت الفرق الميدانية أعمال الردم والتسوية لعدد من المواقع وتجمعات المياه بالأراضي الفضاء التي تم حصرها داخل الأحياء السكنية الجديدة ومداخل محافظة النعيرية، بمساحة إجمالية بلغت 10,000 متر مربع، ضمن أعمال تحسين التشوهات البصرية للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة، وحماية أهالي المحافظة من أضرارها بإزالة مصدرها ومسبباتها.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية لرصد التشوهات البصرية، والإصحاح البيئي، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات والطوارئ على الرقم 940.