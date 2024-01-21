أمانة الشرقية تنفذ حملة مشتركة على المنتجعات السياحية بشاطئ نصف القمر

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية مدينة الظهران، خلال الأسبوع الماضي، حملة مشتركة على المنتجعات السياحية، بالتعاون مع شرطة الظهران، وفرع وزارة التجارة، ومكتب العمل بالخبر، للتأكد من التزامها بتطبيق المنشآت الصحية للاشتراطات البلدية والصحية، للارتقاء بتقديم مستوى الخدمة.

وأوضحت أن هذه الحملة أسفرت عن رصد 17 مخالفة لعدم الالتزام بالاشتراطات اللازمة، تمثلت مخالفاتها في انتهاء رخصة المنشأة، وتدني مستوى النظافة العامة، وصدأ وتهالك في مخارج الطوارئ، وصدأ وعدم نظافة المستودع، ووجود سكن للعمالة بالدور العلوي مخالفة للاشتراطات البلدية، وعدم وجود رخصة للمنشأة أثناء الزيارة، وتكسير وشقوق في بعض الأرضيات للمطبخ، وتسريب للمياه في وحدات التبريد، إضافةً إلى عمالة تعمل لدى غير صاحب العمل، وعدم وجود تسعيرة على المنتجات المعروضة.

كما نفذت الأمانة حملة على عدد من المواقع في شاطئ نصف القمر أسفرت عن إزالة 46 موقعاً من الصنادق والأحواش كانت تشكل تشوهاً بصرياً للمنظر العام، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التلوث البصري.

وأكدت أمانة الشرقية مواصلة حملاتها المشتركة مع الجهات ذات العلاقة لرفع نسبة الامتثال لدى الفنادق والمنتجعات السياحية بشاطئ نصف القمر، وتوعية العاملين فيها بضرورة التقيد بالاشتراطات النظامية، وتحسين جودة الحياة بمدينة الظهران والحفاظ على نظافتها وجمالها.