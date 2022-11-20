أمانة الشرقية تنفذ 1184 جولة ميدانية وتحذر715 منشأة نسائية من مخالفة الاشتراطات الصحية بمراكز التزيين

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من العام الجاري، أكثر من (1184) جولة ميدانية على منشآت الأنشطة النسائية التي تستهدف مراكز التزيين، نتج عنها مخالفة ما يقارب (70) منشأة، وتأتي هذه الجولات امتدادا للجولات الرقابية والتفتيشية المستمرة لمتابعة أعمال النشاط؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات وتوعية أصحاب تلك المنشآت، والعمل على تصحيح أوضاعها في حال صدرت تحديثات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للاشتراطات الخاصة بالنشاط، حيث تم تنبيه (715) منشأة، وإتلاف (525) من المواد الممنوع استخدامها وإيقاع عدد من العقوبات على المنشآت الغير ملتزمة بالاشتراطات والأنظمة البلدية.

وحذرت أمانة الشرقية مراكز التزيين من تقديم الخدمات المنزلية، ما لم يتم إصدار رخصة مزاولة لتقديم الخدمات المنزلية، عبر “منصة بلدي”، منوهه إلى خطورة التسويق المنزلي للمنتجات، والتأكيد على تطبيق الارشادات التثقيفية، مشيرة الى خطورة التعامل مع المسوقات الغير مرخصات، حيث سيتم اتخاذ الإجراء النظامي تجاهها حال ضبطها.

ونوّهت الأمانة على أصحاب المنشآت النسائية بضرورة تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية، وأهمية استخراج الشهادات الصحية، والتأكد من صلاحية المواد المستخدمة، وطرق حفظها وتخزينها بالطريقة السليمة؛ حفاظاً على سلامة المواطنات والمقيمات؛ مؤكدة على أن الفِرَق الميدانية ستواصل تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية لتجنب أي ضرر ينتج عنها وضرورة التعاون من قبل الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.