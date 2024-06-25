أمانة الشرقية تنفذ 12.464 جولة في أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات بحاضرة الدمام

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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية 12.464 جولة في أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات، وآفات الصحة العامة في حاضرة الدمام.

واستخدمت من خلال أعمال الفرق الميدانية أكثر من 21.273 لتراً من المبيدات السائلة، وأكثر من 2784 كيلو من المبيدات الصلبة، و ذلك ضمن خطتها التشغيلية وجهودها في أعمال الإصحاح البيئي للارتقاء بمستوى الخدمات، وتصحيح البيئة الحضرية وتنظيفها، بما يحقق متطلبات الاستدامة، ويعزز الصحة والسلامة العامة.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت خلال الفترة نفسها نحو 7216 بلاغاً للمكافحة، مشيرة إلى أن أعمال تكثيف مكافحة آفات الصحة العامة دورية من خلال خطة أسبوعية محددة، يتم توزيع الفرق الميدانية الخاصة بالأعمال في المنطقة، وتغطية أجزاء كبيرة منها، وتكثيفها في المناطق التي يتم رصد التجمعات المائية، وأن جولات المكافحة، التي تنفذها الأمانة بمعدل أكثر من 30 جولة في الأسبوع، إضافة إلى جولات بلاغات 940.