أمانة الشرقية تنفذ 133 مبادرة بيئية وزراعية في القطيف

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية 133 مبادرة بيئية وزراعية وتوعوية، ضمن مبادرة “السعودية الخضراء”، و”شرقية خضراء” خلال العام الجاري 2022م، تم خلالها زراعة وتوزيع أكثر من ١٣ ألف شجرة في محافظة القطيف بمشاركة 13 ألف متطوع ومتطوعة.

وأوضحت الأمانة أن المبادرات هدفت إلى تكثيف زراعة الواجهات البحرية، والحدائق، والميادين، والطرق الرئيسية والفرعية، وتعزيز زراعة المسطحات الخضراء والزهور النوعية في مختلف مدن وقرى المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المبادرات أسهمت في تحقيق عدة أهداف، منها تعزيز وتنويع الغطاء النباتي والجمالي، ورفع معدل الأوكسجين وتحسين البيئة، والمساعدة على إيجاد أجواء لطيفة وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى التوعية البيئية.

وأضافت أن المبادرات شهدت توزيع عدد من الأشجار الموسمية والجمالية على المواطنين والمقيمين، داعيةً الجميع إلى التعاون والمحافظة على الأشجار والمسطحات الخضراء، وتفعيل دور الرقابة المجتمعية، ليستفيد الجميع منها.