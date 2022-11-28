أمانة الشرقية تنفذ 2105 جولات رقابية على المنشآت التجارية والصحية بأسواق المنطقة

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين 2105 جولات رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها تحرير 577 مخالفة وإشعار.

وأصدرت الأمانة ممثلة بالبلديات المرتبطة بها خلال الفترة المذكورة 165 شهادة صحية، فيما رفعت 30927 طنًا من الأنقاض، و22518 طنًا من النفايات.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التعليمات والأنظمة والاشتراطات البلدية للمنشآت التجارية، في الأسواق والمراكز، ومتابعتها ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات بلدية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.