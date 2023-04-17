أمانة الشرقية تنفذ 261 جولة رقابية لتحقيق أعلى معايير الجودة في المنشآت التجارية

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية بشرق الدمام، خلال الثلاثة أسابيع الماضية من شهر رمضان المبارك، 261 جولة، نتج عنها رصد 52 مخالفة للاشتراطات البلدية، كتدني مستوى النظافة، وعدم تجديد الشهادات الصحية للعاملين، وإغلاق 30 منشأة تجارية مؤقتاً، ليتم تصحيح وضعها واستخراج التصاريح المطلوبة لمزاولة النشاط، (شملت محلات تجارية، خدمات فندقية، مخازن عامة ومكاتب تأجير سيارات).

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها في رفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية في المنشآت التجارية، عبر تنفيذ جولات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية كافة.

وأشارت إلى أهمية الجولات الرقابية في تعزيز الانضباط والامتثال للاشتراطات البلدية بين المنشآت التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة للمجتمع.