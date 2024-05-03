أمانة الشرقية تنفّذ أكثر من 600 جولة على المنشآت البلدية خلال الربع الأول من العام الحالي

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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي، 688 جولة رقابية، على المنشآت البلدية بشرق الدمام، لتحسين جودة الحياة بالمنطقة وأعمال الرصد ومعالجة التشوهات البصرية في المناطق المستهدفة، ورفع نسبة استخراج شهادات الامتثال للمباني السكنية والتجارية على المحاور الرئيسية، وذلك لتعزيز الامتثال للمعايير وتعزيز التطوير العقاري.

وأسفرت الجولات عن تسجيل 213 إشعاراً للمنشآت، وإزالة الكتابات المشوهة في 19 موقعاً، و 221 من الحواجز الخرسانية، و 111 من اللوحات المشوهة.

وأشارت الأمانة إلى أن إدارة التراخيص التجارية والرقابة الصحية نفذت خلال الربع الأخير من العام الميلادي الماضي، 1614 خدمة، شملت إصدار 388 رخصة تجارية، وتجديد 927 رخصة تجارية، وتحديث 77 رخصة تجارية، بينما تم تعديل 117 رخصة تجارية، ونقل ملكية 105 رخص تجارية، فيما نفذت خلال نفس الفترة 1726 جولة رقابية.

وستركز أمانة الشرقية ضمن الخطط المستقبلية على معالجة التشوهات البصرية وزيادة امتثال المباني لتحسين المشهد الحضري وزيادة الجاذبية البصرية للمنطقة، وزيادة المشاريع النوعية التي تخدم المنطقة والمواطنين، لضمان تحسين الرفاهية والتنمية المستدامة، والوصول إلى مستهدفاتها في تقديم الخدمات البلدية والتطويرية.