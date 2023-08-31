“أمانة الشرقية” تنفّذ جولات رقابية على المباني قيد الإنشاء في الظهران

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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، جولات رقابية استهدفت 478 مبنى قيد الإنشاء في مدينة الظهران؛ والتي نتج عنها رصد 75 مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تأتي للحد من التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على المنظر العام للمدينة، مبينة أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في عدم وجود حاويات، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء، إضافة إلى تخزين مواد البناء على الأرصفة والطرقات.

وأكدت استمرار ومواصلة جولاتها الرقابية على المباني تحت الإنشاء؛ لتوعية الملاك والمقاولين بضرورة الالتزام بالاشتراطات والأنظمة البلدية، لتفادي الوقوع في المخالفة، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق كافة اللوائح والتعليمات بحق المخالفين.