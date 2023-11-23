أمانة الشرقية تنفّذ جولات رقابية في وسط الدمام ومدينة الظهران

المناطق_ المنطقة الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، ٧٤ جولة ميدانية، في أحياء وسط الدمام، للتأكد من الاشتراطات البلدية، والنظافة العامة، والتي من شأنها حماية المواطن والمقيم والمجتمع، إضافة إلى إجراء المعالجات.

وأوضحت الأمانة، أن هذه الجولات أسفرت عن إزالة ١٠٦٤ طناً من الأنقاض، ورفعت ٥٧٢٣ طناً من النفايات والمخلفات، إضافةً إلى معالجة ١٥٦ مخالفة.

كما نفذت، أمانة الشرقية، خلال الأسبوعين الماضيين، جولات رقابية على المباني قيد الإنشاء بمدينة الظهران، شملت زيارة 316 مبنى، نتج عنها توجيه 75 إنذاراً، وذلك ضمن جهودها للحد من التشوهات البصرية ولتحسين المنظر العام للمدينة والحفاظ عليه.

وأشارت إلى أن الملاحظات التي تم رصدها تمثلت بتخزين مواد البناء على الأرصفة والطرقات، وتدني مستوى النظافة العامة، إضافة إلى عدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء، عدم وجود حاوية.

وأكدت استمرار الجولات الرقابية للارتقاء بجودة الحياة، وتفعيل الاستدامة الحضرية، وتحسين المشهد الحضري وتوعية ملاك ومقاولي المباني بضرورة الالتزام بالاشتراطات والأنظمة البلدية لتفادي الوقوع في المخالفة، حاثاً الجميع على التعاون والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ لسلامة الجميع.