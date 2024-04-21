أمانة الشرقية تنفّذ حملة رقابية على المباني السكنية قيد الإنشاء بالظهران

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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية مدينة الظهران خلال الأسبوع الماضي، حملة رقابية على المباني السكنية قيد الإنشاء، وذلك استمراراً لجهودها في تحسين المشهد الحضري والحد من عناصر التشوّه البصري بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الحملة التي قامت بها إدارة ضبط التنمية والامتثال بالبلدية على المباني السكنية قيد الإنشاء، شملت زيارة 90 موقعاً، بهدف رفع مستوى الوعي بمعدلات الامتثال والحد من مظاهر التشوه البصري.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن رصد 30 مخالفة تمثلت في عدم وجود رخصة بناء بالموقع توضح بيانات الرخصة، وعدم تنفيذ السور المؤقت حسب المواصفات والتعليمات البلدية، إضافة إلى عدم وجود لوحة المشروع وتهالك السور المؤقت وعدم صيانته، مؤكدةً استمرار الحملة الرقابية لتصحيح المخالفات الفنية، وتوعية ملاك المباني والمقاولين بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بالمعايير النظامية.

من جانب آخر تنفذ أمانة الشرقية ممثلةً ببلدية محافظة النعيرية، حالياً عدداً من المشاريع التنموية بالمحافظة ضمن جهودها المستمرة لتطوير وتأهيل الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية لأحياء ومداخل النعيرية، تجاوزت نسبة إنجاز مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة الحالية 60% بإجمالي أعمال سفلتة 47,000 مترمربع، وتركيب إنترلوك على مساحة 25,000 متر مربع، وبردورات بإجمالي 20,000 متر مربع، وتركيب 142 عمود إنارة.

وأشارت إلى أن تلك الأعمال تأتي تلبية لاحتياجات أهالي المحافظة والمخططات الجديدة من الخدمات البلدية المختلفة وفق الدراسات التي أعدتها البلدية، ومواصلةً لأعمال المشاريع ذات الأولوية ضمن إستراتيجية الأمانة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتعزيز كفاءة الطرق، ودعم السلامة المرورية، وتطوير البنية التحتية للشوارع بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة النعيرية،