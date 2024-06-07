أمانة الشرقية تنفّذ عدداً من الشوارع بالخفجي والقطيف

المناطق_المنطقة الشرقية

تنفّذ أمانة المنطقة الشرقية، حالياً عدداً من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة الخفجي، وذلك ضمن جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق أهداف أنسنة المدن، وجودة الحياة بالمنطقة، ورفع مستوى جودتها لدى المستفيدين في المحافظة .

وأبانت أن المشاريع المطروحة تضمنت؛ تطوير وتأهيل تقاطع الطريق الدولي الكويت/ الدمام امتداداً لميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتطوير وتأهيل مسار رياضي مخصص لرياضة المشي، بالإضافة إلى تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة “طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز”، وإعاده تأهيل مرافق الواجهة البحرية.

كما تواصل أمانة الشرقية ممثلةً ببلدية محافظة القطيف، مشروع صيانة بلدة الأوجام، لتأهيل وصيانة الطرق وتعزيز منظومتها ورفع كفاءتها وتحسين أداء مكونات البنية التحتية بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في القطيف.

وأوضحت أن نطاق أعمال مشروع الصيانة يشمل في مرحلته الثانية المنطقة القديمة في الأوجام، متضمناً القيام بأعمال الصيانة الرئيسة لشبكة الطرق الداخلية بمساحة 40,000 متر مربع بهدف المحافظة على جودتها وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق.

وأشارت الأمانة، إلى أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ العديد من مشاريع الصيانة في عدة مواقع ضمن خطتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، ورفع كفاءة الطرق وتطويرها وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال العمل على تجديد وتحديث والارتقاء بخدمات شبكة الطرق لمواكبة التطوير والتنمية المستمرة في القطيف.