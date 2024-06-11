أمانة الشرقية تنهي أعمال النظافة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك

المناطق_واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية، والبلديات في حاضرة الدمام، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك ١٤٤٥هـ، بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والبيئية، إضافة إلى نظافة الجوامع والمصليات، وتجهيز الحدائق والمتنزهات بالحاضرة، وتنظيف الأحياء والساحات العامة، وذلك ضمن خططها لتقديم خدماتٍ ذات كفاءةٍ عالية ترقى لرضا المستفيد، وما يتناسب مع حاجة المنطقة والمجتمع وشعيرة العيد.

وأوضحت أن أعمال النظافة شملت تنظيف وغسيل محيط ٥٦٦ مصلى وجامعاً ورصيفًا، وصيانة ونظافة (١٢٧) دورة مياه، وتنظيف ١١٢٠ كم ضمن أطوال الشوارع والميادين، وتنظيف أكثر من مليونين و 700 ألف متر مربع من الحدائق، كما تم توزيع ٨٧ مراقباً ومشرفاً لأعمال النظافة، بمشاركة ٣٤١٢ عاملاً، و ٧٠٦ معدات وآلات لأعمال التنظيف، وكذلك توزيع حاويات إضافية لمخلفات الأضاحي.

وأكدت أمانة الشرقية سعيها إلى تقديم أفضل الخدمات للزوار والسكان، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بتهيئة المواقع والساحات، وتنظيف وتجهيز المواقع البلدية والسياحية والخدمية المختلفة؛ التي شملت أيضاً الحدائق والساحات والمتنزهات وتجهيز الحدائق العامة، وصيانة المزروعات فيها والشوارع والميادين والساحات البلدية، والتأكد من جاهزية دورات المياه في هذه المرافق وتعبئة خزاناتها بالمياه، لاستقبال زوار المنطقة.