أمانة الشرقية تنهي تدريب أكثر من 300 طالب وطالبة خلال العام الماضي

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أنهت أمانة المنطقة الشرقية تدريب 322 طالباً وطالبة على البرامج التعليمية في محافظة القطيف خلال عام (2022)، لمنسوبي الجامعات والكليات والمعاهد.

وأوضحت الأمانة أن البرامج تهدف إلى إثراء الخبرات العملية، وتقييم اهتماماتهم المهنية، وتمكين المؤسسات التعليمية من تقييم الإعداد الأكاديمي لطلابهم، والتعرف على أنظمة وبرامج البلديات، وإدارة الشبكات وقواعد البيانات وأمن المعلومات، والدعم الفني، والعلاقات العامة، والفعاليات، والمحاسبة، والإدارة، والموارد البشرية.

وأكدت الأمانة على أهمية التعاون والشراكة مع مختلف القطاعات التعليمية والأكاديمية كمنظومة حكومية في دعم المجال التدريبي المعزز لمسيرة الطلبة في مجال التدريب، مما ينعكس على قدراتهم للعمل مستقبلاً في مجالات وتخصصات عدة في القطاع البلدي، أو غيره من القطاعات العامة والخاصة.