أمانة الشرقية تهيئ أكثر من 900 حديقة ومتنزّه استعدادًا لعيد الفطر المبارك

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هيأت أمانة المنطقة الشرقية، العديد من الخدمات السياحية والبلدية، داخل الأحياء السكنية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ووفرت الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وألعاب الأطفال وملاعب للممارسة الرياضات المختلفة، استعدادًا لاستقبال أهالي المنطقة الشرقية وزوارها، خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد وكيل الأمين للخدمات محمود بن حسن الرتوعي، استعداد الأمانة المبكر لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتجهيز وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة وصيانة المسطحات الخضراء والألعاب الخاصة بالأطفال شملت؛ 979 حديقة عامة وساحة، و 18 متنزهًا عامًا ، و 14 واجهة بحرية، و 213 مضمار مشي، بوصفها مُتنفسًا للمواطنين والمقيمين، وأماكن لقضاء أوقات ممتعة.

وأشار إلى أن الأمانة مستمرة في إنشاء الحدائق العامة والساحات البلدية مع تأهيل كافة الحدائق القديمة وتطويرها، ورفع وتيرة العمل بهذه المرافق، وذلك ضمن برنامج أنسنة المدن وبرامج جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح مدير عام الحدائق وعمارة البيئة المهندس سلطان بن صالح الشتيوي، أن جميع أعمال صيانة وتجهيز الحدائق والمتنزهات والساحات اكتملت لاستقبال الأهالي والزوار في عيد الفطر المبارك المقبل، لافتًا النظر إلى أن الأمانة كثفت أعمال صيانة المسطحات الخضراء وتنسيق الأشجار، وزراعة أكثر من مليوني زهره وتركيب أكثر من 30 من المجسمات الجمالية وصيانة النوافير وتشغيل 11 نافورة في مدينة الدمام.

كما جرى تركيب لوحات إرشادية في الحدائق والكورنيش تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين، وذلك للحفاظ على سلامتهم وإتاحة الاستمتاع لجميع الزائرين ولغرس مفهوم الذوقيات العامة في الحدائق والمنتزهات.