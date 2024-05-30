أمانة الشرقية تهيئ العديد من المشاريع التنموية والخدمية لأهالي المنطقة

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انتشرت بحاضرة الدمام، العديد من المشاريع التنموية والتطويرية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرفاهية المواطنين والمقيمين وقضائهم أوقاتًا ممتعة في الحدائق والمنتزهات والشواطئ بمختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تضمنت تطوير وإعادة تأهيل المرحلة الأولى لشاطئ نصف القمر بمدينة الظهران (شاطئ المرجان)، بإعادة تأهيل البنية التحتية للشاطئ، وإنشاء عدة مضامير للمشاة مختلفة بمساحات تتجاوز أكثر من 19 ألف متر مربع، حيث شملت الأعمال منطقة بلازا ومناطق للجلوس، وملاعب رياضية ومناطق ترفيهية واستثمارية، وإعادة تأهيل دورات مياه وتأهيل المسجد بهوية الساحل الشرقي، بالإضافة إلى مسطحات خضراء وأشجار بمساحة تتجاوز 14 ألف متر مربع.

كما تضمنت تأهيل ممشى الصدف بطول يتجاوز 350 مترًا ومساحة إجمالية 3 آلاف متر مربع وأكثر من 30 عمود إنارة جمالية، وزراعة أكثر من 132 شجرة ومسطحات خضراء بمساحة تتجاوز 308 أمتار مربعة، إضافة إلى إنشاء 4 حدائق ومضامير للمشي بحي أجيال بفكرة فريدة من نوعها، تم إنشاؤها على أحواض تجمع مياه الأمطار مع المحافظة على وظيفة الحوض، وذلك لخلق بيئة حضرية صحية مثالية للسكان ضمن برنامج أنسنة المدن.

وتأتي حديقتا طويق والعلم ضمن جهود بلدية مدينة الظهران في السعي لإنشاء حدائق جديدة ذات طابع مختلف في أحياء الظهران لتحسين المشهد الحضري، وتحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تتمتع المدن ببيئة أفضل، حيث تم إنشاء مضمار مشاة بأرضية مطاطية بطول 200م، وآخر بطول 300م وحوض لتجميع مياه الأمطار مع المحافظة على وظيفة الأحواض، بالإضافة إلى مقاعد للأهالي وزوار الحي مواقف للسيارات وزراعة أشجار الظل وتشكيلات وحوائط صخرية.

ونفذت أمانة الشرقية كذلك حديقة الفاضلي بمساحة 12,600 متر مربع التي احتوت على مسار للجري ومسار للدراجات ومقاعد للجلوس وحوائط صخرية، وإنشاء حديقة القمة بمساحة 3000 متر مربع، ومضمار مشاة بأرضية مطاطية بطول 250م وحوض لتجميع مياه الأمطار مع المحافظة على وظيفة الأحواض ومقاعد للأهالي وزوار الحي، ومواقف للسيارات وزراعة لأشجار الظل، وتشكيلات وحوائط صخرية، مؤكدةً أن إنشاء هذه الحدائق بهدف تحقيق الاستدامة والاستفادة من مواقع تجمع الأمطار وفق خطة أنسنة المدن وجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري بمدينة الظهران.