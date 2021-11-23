أمانة الشرقية تواصل إزالة المباني الآيلة للسقوط بوسط الدمام

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باشرت أمانة المنطقة الشرقية إزالة المباني الآيلة للسقوط في عدد من الأحياء السكنية بوسط الدمام، من خلال لجنة متابعة المباني الآيلة للسقوط والمكونة من إمارة المنطقة الشرقية، وبلدية وسط الدمام، وشركة الكهرباء، وهيئة السياحة، والدفاع المدني، والشركة الوطنية للمياه، وشركة الاتصالات السعودية، وشرطة المنطقة الشرقية.

وأوضحت الأمانة أنها رصدت 51 مبنى آيل للسقوط، وذلك في إطار جهودها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، مشيرةً إلى أن أعمال الرصد والإزالة قد تمت على عدة مراحل، منذ بداية العام الجاري 2021م، حيث تضمنت المرحلة الأولى حصر المباني ووضع الإنذارات وإشعارات المراجعة، وفي المرحلة الثانية تم فصل جميع الخدمات عن المباني المستهدفة، فيما تم إزالة 16 منزل بعد موافقة اللجنة واستيفاء كافة الاشتراطات النظامية في المرحلة الثالثة.

وأكدت على متابعة كافة المباني، داعيةً ملاك المباني المرصودة إلى مراجعة البلدية والعمل على استكمال الإجراءات.