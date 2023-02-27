أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية وصية

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وقّع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، مع رئيس مجلس إدارة جمعية وصية لإكرام الموتى عادل المحيسن اليوم، مذكرة تفاهم لتطوير الأعمال الخيرية والتطوعية في المجتمع، وتقديم الخدمات الضرورية في هذا الشأن.

وأكّد معاليه على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الأمانة والجمعيات ذات النفع العام، لتحسين أعمال الخدمات المجتمعية ودعمها وتطوير كفاءتها، خاصة فيما يتعلق في مجال إكرام الموتى، وتقديم كافة الخدمات والاحتياجات، وما يلزم بهذا الشأن مما يحقق المصلحة العامة.

وتنُص المذكرة على تطوير العمل في المغاسل، ورعاية شؤون الموتى، والرقابة على تطبيق مغاسل الموتى الخيرية للآليات والإجراءات النظامية والشرعية، وتدريب وتأهيل العاملين فيها للقيام بالتغسيل حسب السنة المطهرة، وإنشاء المقابر وصيانتها، وتجهيز المغاسل، إضافة إلى مواءمة مستهدفات الجمعية مع إدارة المقابر والتجهيز، وتوفير الإسناد والدعم وتذليل الصعوبات التي تواجه الجمعية ومشاركتها في بعض الأنشطة والفعاليات المقامة من قبل الأمانة وتبادل الخبرات والتدريب.