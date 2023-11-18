أمانة الشرقية تُحدّد يوم 16 فبراير المقبل موعدًا لانتهاء مهلة إصدار شهادة امتثال المباني بالخفجي

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حدّدت أمانة المنطقة الشرقية، يوم 16 فبراير المقبل، آخر موعد لانتهاء المهلة التصحيحية لإصدار شهادة امتثال المباني في محافظة الخفجي وفق دليل الإجراءات الذي يتضمن 19 عنصرًا يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة.

ودعت الأمانة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني التجارية والسكنية، وإصدار شهادة امتثال المباني أو تقييم امتثال المبنى من خلال “بلدي”، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة.

الجدير بالذكر أن الأمانة ممثلة ببلدية محافظة الخفجي نفّذت خلال الأسبوع الماضي، 56 زيارة ميدانية على المباني التجارية والسكنية بالمحافظة شملت طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، وطريق الأمير منصور بن متعب، للتأكد من امتثال والتزام أصحابها، وعدم وجود أي عناصر تشوهات بصرية وتطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني”.