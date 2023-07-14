أمانة الشرقية تُناقش أعمال برنامج معالجة التشوه البصري بالمنطقة

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ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس خلال الاجتماع المرئي الأسبوعي، أعمال وجهود الأمانة والبلديات، في برنامج معالجة التشوه البصري بالمنطقة، الذي يهدف لتحسين المشهد الحضري وإبراز جهودهم في المعالجات التي تقوم عليها للارتقاء بالمنطقة.

وشدد معاليه على ضرورة استثمار هذا الموسم بتكثيف زراعة أشجار الظل، وزيادة المسطحات الخضراء، ورفع نصيب الفرد منها، التي من شأنها أن تحسن جودة الحياة وتفعيل أنسنة المدن، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.

وأطلع معاليه على عرض وكالة التعمير والمشاريع، لغرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، الذي تضمّن أداء الأمانة لشهر يونيو الماضي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في نطاق العمل للمرحلة الأولى والثانية 92%، شملت أعمال البناء، والفراغات، والحدائق العامة، والإنارة، والمرافق الخدمية، واللوحات، والطرق، والشوارع، إضافةً إلى جهود الرصد والمعالجة، ومستوى التقدم في المبادرات المحورية.

وتضمنت الأعمال، إصلاح 23,683 متراً مربعاً من حفر الشوارع، و 20,752 متراً مربعاً من تآكل الأرصفة المتهالكة، و 415 من اللوح الإرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، و 506 من عمود إنارة متهالك، و 124 من محولات الكهرباء، و 18 من واجهات المباني والمحلات، ودهان 40,432 متراً طولياً من الأرصفة، وإزالة 299,658 متراً مكعباً، و 4,629 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و 434 من السيارات التالفة والمهملة، و 340 حوش واستراحات ومخيمات عشوائية، و 31 مظلة وهنجر داخل الأحياء، و 524 لوح إعلانية مخالفة، و 2,732 من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح وتأهيل 1,398,502متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال، ومعالجة وضع 24,003 حاوية نظافة داخل الأحياء، و 140 من الباعة الجائلين، وتنسيق وزراعة 420,216 من الأشجار والورود.

وناقش الاجتماع تحليل مسار الأعمال لبلدية شرق الدمام، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية في أحياء المزروعية، والجامعيين، وطريق الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، وجاهزية الحملة الإعلامية للتشوه البصري فيما يخص عنصر الحواجز الخرسانية وأعمدة الإنارة، إضافةً إلى عرض بلدية محافظة الخبر تضمن خطة معالجة التشوه البصري التي أنجزتها خلال الشهر الماضي، والبلاغات التي استقبلتها خلال ثلاثة أشهر، وحصر المباني والأسوار الآيلة للسقوط، والمستودعات داخل الأحياء، وأعمال السفلتة، واستكمال أعمال وتحسين وتأهيل مداخل الخبر، وتدشين ساحة الكورنيش.

واستعرض الاجتماع تقريراً لمركز الطوارئ والبلاغات 940، تضمن البلاغات التي استقبلها خلال أسبوع، شملت بلاغات على المباني، والإنارة والكهرباء والمرافق الخدمية، والمباني تحت الإنشاء، والطرق والشوارع، والفراغات والحدائق العامة، والأسواق والمتاجر، والتعديات، والمكافحة، ومحطات الوقود، إضافةً إلى البلاغات التي جرى إغلاقها للإدارة العامة للنظافة، وبلدية وسط الدمام، إضافةً إلى تقرير وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية، تضمن إجمالي المعاملات المنجزة منذ بدء النظام، التي بلغت 1,203,933 معاملة، و 83,401 غير منجزة، فيما بلغ إجمالي الطلبات المستلمة بمركز الاتصال، 97% و 62 بريد مستلم.