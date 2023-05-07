أمانة الشرقية تُنفذ مشاريع تنموية لتحسين المشهد الحضري في بقيق

المناطق_المنطقة الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 عدداً من المشاريع التنموية في محافظة بقيق، التي تهدف إلى تحسين وتطوير المناطق الحيوية ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري في المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن المشاريع التنموية تمثلت في إعادة وتهيئة العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية داخل الأحياء السكنية بطول إجمالي بلغ أكثر من 6000 متر طولي، إضافة إلى تطوير دوار وميدان الغسق بمساحة 250 متراً مربعاً، وحديقة الملك عبدالعزيز بمساحة 8000 متر مربع، وذلك بهدف توفير بيئة حضرية أفضل في المحافظة.

وأكّدت استمرار جهودها والعمل ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية والخدمات الحضرية في محافظة بقيق، وتعزيز السلامة المرورية وتوفير بيئة حضرية مريحة وجميلة، لتحقيق مستهدفات برامج جودة الحياة وأنسنة المدن.

من جانب أخر, ردمت أمانة الشرقية عدداً من التجمعات المائية لمياه الأمطار داخل الأحياء السكنية الجديدة في محافظة النعيرية، بمساحة إجمالية بلغت 68,754 متراً مربعاً, وذلك ضمن جهودها في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والمقيمين.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية قامت بحصر مواقع تجمعات مياه الأمطار بالأراضي الفضاء، ومن ثم البدء في ردمها بإجمالي 93,131 متراً مكعباً من الرمال، مؤكدة استمرار أعمال فرق الإصحاح البيئي عبر خطة مجدولة من خلال رش الأحياء المتأثرة بالمبيدات، واستكمال أعمال الردم لكافة المواقع بها، داعية الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات والطوارئ 940 لمعالجتها.