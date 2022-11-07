أمانة الشرقية تُنفّذ جولات رقابية على مشاغل ومراكز التجميل النسائية بالقطيف

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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، جولات رقابية استهدفت 30 مشغلاً نسائياً في محافظة القطيف، نتج عنها إغلاق 3 منشآت مخالفة وضبط 350 من مواد ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و ١٠ شهادات صحية منتهية ورصد 26 مخالفة سوء نظافة الأدوات المستخدمة والنظافة العامة واستخدام أدوات تالفة وغير صالحة للاستخدام.

وأوضحت أمانة الشرقية أن الجولات الميدانية تأتي ضمن حملة “منشآتنا آمنة”، التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة والتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية وتوعوية العاملات ومرتادي مشاغل ومراكز التجميل عن أضرار المساحيق وأهم المخاطر الممكن حصولها عند استخدام مستحضرات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو قنوات التواصل الرسمية لمعالجتها من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.