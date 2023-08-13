أمانة الشرقية: رفع أكثر من 150 ألف طن نفايات منزلية وإزالة أكثر من 28 ألف م3 مخلفات بناء خلال 6 أشهر بغرب الدمام

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قامت أمانة المنطقة الشرقية، بأعمال في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وكذلك الرقابة الميدانية، خلال الستة أشهر الماضية، في غرب الدمام.

من جهته أوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فايز بن سرحان الشمري، بأن إدارة الرقابة والنظافة بالبلدية، أزالت 28,009 م3 من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر، وذلك من خلال الجولات الميدانية لمراقبي البلدية والبلاغات الواردة من قبل المستفيدين والبالغ عددها 6291 بلاغ، كما تم غسل وتعقيم وصيانة 6011 حاوية نفايات، ورفع أكثر من 150,165طن من النفايات المنزلة.

‎وتابع الشمري: تم رفع 1,715 حاجز خرساني ولوحة إعلانية مخالفة، ومظلات عشوائية مخالفة للأنظمة والتعليمات، لافتا الى أنه تم تكثيف الجولات الميدانية على المباني قيد الإنشاء، حيث بلغ عدد الزيارات للمباني 2,021 زيارة، تم خلالها إصدار 1846 مخالفة تمثل أبرزها بعدم تسوير موقع البناء، وكذلك عدم توفر حاوية أنقاض، واستغلال الطرق والأراضي المجاورة لأعمال البناء.

وقال بأن تلك الجولات هي امتداد لجهود بلدية غرب الدمام في تحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية، موكدا استمرار الجولات لتحقيق الأهداف المنشودة تعزيزا لجودة الحياة ولتبقى مدينتي أجمل.