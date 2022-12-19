أمانة الشرقية والشركة الوطنية للإسكان بالمنطقة يبحثان سبل التعاون المشترك

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بحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومدير عام الشركة الوطنية للإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس درويش الغامدي، اليوم بمقر الأمانة سبل التعاون المشترك وأبرز المشاريع التطويرية لتحقيق جودة الحياة وتلبية احتياج الإسكان بالمنطقة.

وأكد معاليه خلال الاجتماع على دعم الأمانة لمشاريع الشركة الوطنية للإسكان والوقوف على أبرز احتياجاتها استكمالا لأهدافها وتحقيقاً للمستهدفات الوطنية في مجال الإسكان وتوفير الخدمات البلدية، وتسخير الأمانة لكافة إمكاناتها وخدماتها في العمل المشترك بين القطاع السكني والبلدي لتحقيق برامج جودة الحياة، وضبط العمل الرقابي.