أمانة الشرقية وجمعية ” إطعام ” يبحثان سبل التعاون المشترك

المناطق_واس

بحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير والرئيس التنفيذي لجمعية بنك الطعام السعودي ” إطعام ” فيصل الشوشان، أمس بمقر الأمانة سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتوطيد قنوات التواصل المباشر لخدمة ودعم المستفيدين، وأبرز المبادرات التي تعتزم الجمعية إطلاقها بالتعاون مع الأمانة.

وقدم رئيس جمعية ” إطعام ” عرضاً للمبادرات التي تدعم الأمن الغذائي، والتي تتماشى مع برنامج جودة الحياة، وأنسنة المدن، وتقديم الاقتراحات والملاحظات التي تصب في مصلحة إنفاذ هذه المبادرات، والتأكيد على دور الأمانة والقطاع البلدي المُمكِّن للمبادرات المجتمعية.

من جهتها، أكدت أمانة المنطقة الشرقية حرصها على تسهيل كافة الخطط والإستراتيجيات التي من شأنها أن تخدم المجتمع للارتقاء به.