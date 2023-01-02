أمانة الشرقية وجمعية إكرام الموتى “وصية” يبحثان أوجه التعاون المشترك

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التقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير – اليوم- رئيسَ مجلس إدارة جمعية إكرام الموتى “وصية” بمحافظة الخبر عادل المحيسن، وبحث الطرفان أوجه التعاون المشترك بين الجهتين، وذلك بمقر الأمانة.

وأكدَ معاليه أن التعاون بين الجهتين يسهم في تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، وتحديدا ما يخص إكرام الموتى وتوفير الخدمات والمستلزمات المطلوبة في المساجد والمقابر المشمولة برعاية الجمعية؛ بما يحقق المصلحة المرجوة ضمن إطار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

من جهته،بيَّنَ رئيس مجلس إدارة جمعية “وصية ” أن تعزيز التعاون بين جهات القطاع العام والقطاع الثالث، يأتي في مقدمة الأولويات لخدمة المجتمع، وخاصةً فيما يعنى بتنفيذ المهام التي من شأنها أن ترفع من مستوى المقابر، وما يأتي ضمن إكرام الموتى.