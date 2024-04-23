أمانة الشرقية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يناقشان آليات انتقال الاختصاصات

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ناقشت أمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في اجتماع أمس، الموضوعات المشتركة، وتبادل الخبرات، والآليات والترتيب لمسار انتقال الاختصاصات بين الطرفين في محافظة الخفجي.

وأوضحت الأمانة، أنه جرى بالتعاون مع فرع الوزارة الترتيب لمسار نقل الاختصاصات بشكل جيد وبتعاون وضبط ملحوظ لضمان الاستفادة من خبرات فريق القطاع البلدي وهو ما تطمح إليه لتحقيق نقلة واضحة لضمان سلسلة الإمداد بشكل وأسلوب أفضل، حيث تمت مناقشة عددٍ من الآليات والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

وناقش الاجتماع خطة العمل الجاري عليها متضمنةً مواقع أسواق النفع العام، وأسواق الأغنام، والأعلاف، والحطب، ومسلخ المحافظة، وسوق الخضار واللحوم.