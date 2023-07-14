أمانة الشمالية ترفع أكثر من 6200 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بمحافظة رفحاء

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رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية في محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 6,200 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضحت أن الفرق الميدانية قامت بصيانة 157 عمود إنارة، ومعالجة 355 متراً مربعاً من الكتابة المشوهة للجدران، وإصلاح 163 متراً مربعاً من “الأنترلوك”، و89 مترًا طوليًا من البردورات، ومعالجة 43 متراً مربعاً من الحفر والتشققات،و24 حاوية نظافة داخل الأحياء ،وإزالة وتحسين 30 جاجزاً من الحواجز المختلفة، وإزالة 6 لوحات إعلانية مخالفة ،إضافةً لتنفيذ أعمال الدهان للأرصفة والخطوط الأرضية بطول 169 مترًا طولياً.