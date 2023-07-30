أمانة الشمالية ترفع 11,500 م2 من مخلفات البناء والهدم بمحافظة رفحاء

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رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الاسبوعين الماضيين، 11,500 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم،ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال نفس الفترة صيانة 295 من أعمدة الإنارة والفوانيس،وإصلاح 344 متر مربع من الأنترلوك،و256 متراً طولياً من بردورات الأرصفة،ومعالجة وضع 62 حاوية، و670 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران ، إضافةً لتنفيذ أعمال الدهان للأرصفة والخطوط الأرضية بطول 363 مترًا طولياً.

وأكدت ضرورة التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر التطبيق،لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.