“أمانة الشمالية” ترفع 19,244 م3 من المخلفات الصلبة والهدم والبناء برفحاء

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رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال شهر نوفمبر 2023م، 19,244مترًا مكعبًا من المخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

وأوضحت البلدية أنه جرى خلال نفس الفترة صيانة 2,100 من أعمدة الإنارة والفوانيس،و 1,600 من الأعمدة الديكورية،20 مجسماً جمالياً ،ومعالجة وضع 61 حاوية،وإصلاح 1,043 مترًا مربعًا من الأنترلوك، و514 مترًا طوليًا من بردورات الأرصفة، و2,610 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة للجدران،ومعالجة 2,590 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وسحب 2 سيارة تالفة ،وصيانة وتهذيب 91,625 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء ،و تكريب وتهذيب 1,958 نخلة، وزراعة 532 شجرة،وزراعة 2,953 زهرة،وتركيب 412 رشاشًا، 1,512 مترًا طوليًا من الكيابل ،وتركيب عدد 2 لعبة.

وأكدت أهمية التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر التطبيق، لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.