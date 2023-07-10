أمانة الشمالية تزرع أكثر من 3 آلاف شجرة في الشعبة

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أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية الشعبة الشهر الماضي زراعة أكثر من 3,000 شجرة،بمشاركة عدد من المتطوعين، شملت الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق والساحات البلدية.

وأكدت إستمرارها في أعمال زراعة الأشجار، انسجامًا مع مساعيها في تحسين المشهد الحضري، وزيادة المساحات الخضراء، مبينة أن الزراعة تشمل جميع الارجاء وفق إستراتيجية محددة وخطة عمل واضحة،في إطار برامج متعددة تنفذها البلدية بهدف المحافظة على جمالية الأماكن العامة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء.