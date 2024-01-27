“أمانة الشمالية” تزيّن ميادين ودورات الطرق الرئيسية برفحاء بلون زهر الخزامى

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زينت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية رفحاء، ميادين ودورات الطرق بمحافظة رفحاء بلون زهر الخزامى، ضمن أنسنة المدن والتغيير والتجديد وأعمال التحسين والتجميل للميادين وإضفاء جمال للدوارات والمشهد الحضري بالمحافظة، وتعزيز السلامة المرورية، ورفع جودة الطرق وتطبيقاً لقواعد السلامة المرورية.

ويتماهى لون “البنفسج” مع لون صحاري المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامي الأخاذ.

ويذكر مختصون بالألوان أن لون البنفسج له مجموعة متنوعة من التأثيرات على العقل والجسم، بما في ذلك رفع الروح المعنوية، وتهدئة العقل والأعصاب، وتشجيع الخيال والإبداع، ويخلق توازنًا بين التحفيز والصفاء، كما تخفف الإضاءة البنفسجية التوتر.