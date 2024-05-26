“أمانة الشمالية” تطرح فرصة استثمارية برفحاء

المناطق_واس

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، فرصة استثمارية، وذلك عبر منصة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

وأوضحت بلدية محافظة رفحاء، أن الفرصة المطروحة تتضمن إنشاء وتشغيل وإدارة فندق 4 نجوم، بالحي الحضري، بمساحة إجمالية تبلغ 6,399 مترًا مربعًا، ومدة العقد 25 عامًا، مبينةً أن آخر موعد لشراء الكراسة وفتح المظاريف في 22 يوليو من العام الجاري 2024م.

ودعت المستثمرين وروّاد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة الاستثمارية من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية “فرص”.